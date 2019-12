Automobilist mishandeld na verkeersruzie bij afslag Prinsenbeek

Langzaam­rij­ders sparen in Klein-Zun­dert reflecte­ren­de huisnum­mers bij elkaar

14:59 KLEIN-ZUNDERT Met een flinke mokerslag sloeg wethouder Patrick Kok maandag in de Hulsdonkstraat in Klein-Zundert een eerste reflecterend huisnummer de grond in. Er volgen er meer. Allemaal betaald met de opbrengst van de ‘snelheidsmeterspaarpot’.