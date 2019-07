Automobilist meerdere keren gestoken op Ettensebaan in Breda, politie rijdt auto verdachte klem op Ettensebaan

videoBREDA - Onder het snelwegviaduct op de Ettensebaan in Breda is zondagmiddag rond 14.30 uur een man neergestoken. Hij heeft drie steekwonden en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Vrij snel na het incident werd een verdachte opgepakt.

De dader en het slachtoffer reden met auto's over de Ettensebaan in de richting van het centrum, vlakbij de Ikea. Het slachtoffer zat in een Audi met Engels kenteken. Onder het viaduct stopten ze en ging het mis. Een getuige zette ook zijn auto aan de kant, toen hij zag hoe de twee op straat aan het vechten waren. Even later stapte de dader weer in, en liet hij het slachtoffer met drie steekwonden achter. Wat eraan vooraf ging is nog niet duidelijk.

De dader vluchtte per auto. Op de hoek van de Ettensebaan en de Tuinzigtlaan, anderhalve kilometer van de plaats van de steekpartij, is vlak daarna een Peugeot klemgereden door politiewagens. De man daarin is gearresteerd. Hij voldeed op een paar punten aan het signalement dat getuigen gaven en wordt gezien als de verdachte.

Wel benadrukt een politiewoordvoerder dat nog uitgezocht moet worden of hij daadwerkelijk de verdachte is, omdat hij aantal punten waarop hij uiteindelijk is herkend maar klein is.

Zwaargewond

Het slachtoffer is zwaargewond. Hij is meerdere keren gestoken. Er landde onder meer een traumahelikopter. De arts daaruit is samen met het slachtoffer met de ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De recherche doet onderzoek. Er waren veel getuigen, die de politie van informatie kunnen voorzien. De Ettensebaan is daarvoor in de richting van het centrum afgesloten.

Tweede incident

Het is het tweede steekincident in de stad, dit weekend. Vrijdagnacht werd in Breda een 28-jarige Bredanaar neergestoken in het centrum. Hij overleed in de loop van de dag aan zijn verwondingen.

Volledig scherm De verdachte reed in een grijze Peugeot en werd niet ver van de plaats van de steekpartij klemgereden. © MaRicMedia / Perry Roovers

Volledig scherm De plaats waar de steekpartij heeft plaatsgevonden, onder het viaduct op de Ettensebaan. © MaRicMedia / Perry Roovers

Volledig scherm De politie reed op de Ettensebaan een verdachte klem van de steekpartij. © Joost Klaverdijk

Volledig scherm De politie reed een auto klem op de Ettensebaan. © Joost Klaverdijk

Volledig scherm De politie reed een auto klem op de Ettensebaan. © Joost Klaverdijk