Automobilist gaat ervandoor na aanrijding met scootmobiel in Alphen

De aanrijding gebeurde even voor half zes op de kruising van de Oude Tilburgsebaan en het Looneind in Alphen. De scootmobiel rolde na de aanrijding nog een paar meter door en kwam vervolgens in de berm tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De bestuurder van de scootmobiel raakte bij het ongeluk zodanig gewond dat hij naar het ziekenhuis is gebracht.