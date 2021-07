Automobilist botst met voertuig tegen graafmachine in Prinsenbeek, één gewonde

Video Weg weer vrij nadat auto in middenberm belandt op de A58 bij Ulvenhout

23 juli Er waren op deze vrijdagmiddag veel vertragingen op de A58, maar ook op de A16. Door een ongeluk bij Ulvenhout was de linkerrijstrook dicht nadat een auto in de middenberm was beland. Voor het verkeer in de andere richting was tijdelijk een omleiding ingesteld.