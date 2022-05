Automobilist (20) uit Bavel die doorreed na botsing met wielrenners meldt zich bij politie

De man meldde zich telefonisch bij de politie, nadat politie Zeeland-West-Brabant een oproep had geplaatst waarin gezocht werd naar de bestuurder en zijn mogelijk beschadigde auto. Er is inmiddels contact geweest met de 20-jarige man uit Bavel, maar hij is nog niet verhoord. De politie bekijkt voorafgaand aan het verhoor camerabeelden en roept getuigen op zich te melden.

,,We nodigen hem binnenkort uit bij ons op het bureau”, laat een woordvoerder van politie Zeeland-West-Brabant weten. ,,We onderzoeken of er sprake is van een opzettelijke aanrijding en of de bestuurder daarna de plaats van het ongeval heeft verlaten. We hebben hem aangegeven dat hij verdachte is in de zaak.”