AutoMaatjes helpen ook in Zundert ouderen op weg

Verwarren­de verkeers­bor­den in Breda leveren Jop flinke boete op: ‘Dit is een raar verhaal’

7:00 BREDA - Mag je er nu wel of niet met een scooter in? Wie vanaf de Kalishoek of de Burgemeester Serrarislaan de Ginnekenweg in Breda oprijdt weet niet waar hij aan toe is. Aan de rechterkant van de straat meldt een bord dat alleen fietsers mogen doorrijden. Maar aan de linkerkant staat een bord waarop staat dat ook bromfietsers dit mogen.