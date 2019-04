Autoliefhebbers annuleren massale meeting bij NAC-stadion: ‘Er was plek voor 800 auto's’

Het was voor het eerst dat de 19-jarige Rick van Wezel met een maat een eigen meeting organiseerde. Maandelijks komen hij en andere autoliefhebbers al bij elkaar, maar eens in de zoveel tijd is er een grote bijeenkomst. Vaak op een parkeerplaats van een industrieterrein of woonboulevard. En regelmatig echt underground, illegaal.

Op het moment dat zich op Facebook 1.200 geïnteresseerden meldden voor de bijeenkomst bij het Rat Verlegh Stadion, krabden de Van Wezel en zijn medeorganisator zich even achter de oren. Zeker omdat 700 mensen aangaven zeker te komen. ,,We hebben de gemeente gebeld, of het goed was dat we daar met zoveel mensen kwamen. Zij hebben het uitgezocht, en het bleek dat we een vergunning hadden moeten aanvragen.''

Dat lukte niet meer op korte termijn, en dus bliezen de jongens de boel af. ,,Zonde dat het niet door kan gaan. Maar we begrijpen het wel‘’, zegt de 19-jarige Oosterhouter.

Nog populairder

Hoewel automeetings al sinds de jaren tachtig veel publiek trekken, lijkt het fenomeen de laatste tijd nóg populairder. Mogelijk door de vele games, die er tegenwoordig over zijn, denkt Van Wezel. Een maand geleden nog, waren er op één avond bijeenkomsten in Son en Den Bosch. Beide waren zonder vergunning georganiseerd, gewoon door een Facebookevenement aan te maken. De politie kwam erbij en er werd een einde gemaakt aan de bijeenkomst, nadat in Son twee auto's botsten.

Dat zorgde voor gedoe. Terwijl het voor de meesten op zo’n avond niet om het racen gaat, maar om het kijken, zegt Van Wezel. Mensen lopen langs auto's, geven tips en complimenten over de manier waarop de auto is verbouwd. Het is zien en gezien worden. De Oosterhouter heeft een voorbeeld: ,,Ik heb velgen van een Audi RS4 onder mijn Golf 4 gezet. Grotere remklauwen, een andere luchtfilter en binnenkort komt er een nieuw uitlaatsysteem. Ik kijk wat anderen voor creatiefs maken, en zelf kan overnemen. Anderen geven mij tips over wat ik kan toevoegen en waar ik dat kan kopen.‘’

Alsnog naar het stadion

Na het belletje met de gemeente haalde hij het Facebook-evenement offline. Ze hebben zo goed mogelijk gedeeld dat de meeting niet doorgaat. Toch vreest Van Wezel dat er nog wat mensen zaterdagavond willen samenkomen. De gemeente Breda weet ervan, en houdt er rekening mee, heeft hij begrepen.

Het proces om een vergunning te krijgen is inmiddels ingezet, aldus de Oosterhouter. Zodra het rond is, probeert hij het opnieuw om honderden mensen bijeen te krijgen voor een avondje auto's kijken.