BREDA – Autobedrijf Otten verlaat na 56 jaar zijn locatie aan de Beverweg. Het bedrijf behoort sinds deze week tot de Van Mossel Automotive Groep dat op zoek is naar een andere plek in Breda. De familie Otten zet het terrein, 10.000 vierkanter meter groot, in de verkoop, zo laat directeur Fons Otten weten.

Met de overname van het autobedrijf Otten heeft Van Mossel in Waalwijk zijn bedrijf uitgebreid met de merken Fiat, Alfa Romeo en Jeep en Abarth. Algemeen directeur Eric Berkhof van Van Mossel is blij met de overname. “Hierdoor zijn we niet alleen een aantal mooie merken rijker, maar we zitten nu ook op de voor ons strategische locatie Breda.”

Verouderd

Ook directeur Fons Otten zegt ‘zeer verguld’ te zijn met de overname. Drie jaar geleden liet hij aan deze krant nog weten zijn zelfstandigheid niet te willen opgeven. Voortschrijdend inzicht heeft hem anders doen besluiten. “Ik heb geen kinderen en ook geen neefjes of nichtjes die het bedrijf kunnen voortzetten. Het pand waarin we nu zitten is verouderd en dan ga je op een gegeven moment denken of je al die investeringen nog wel wilt doen of dat het beter is dat een andere partij dat doet."

"Als ik vijf jaar verder in de toekomst kijk, denk ik dat er tegen die tijd nog maar weinig stand alone dealers zullen zijn. Elk merk zal straks tien contractpartners hebben met veertig vestigingen in het land. Ook bij onze importeur van Italiaanse merken is de trend merkbaar dat voor de kleine dealer in de toekomst geen plek meer zal zijn."

Quote Tiendui­zend vierkante meter in de stad. Projectont­wik­ke­laars mogen zich er vanaf volgend jaar op stukbijten Fons Otten

Otten is de oudste zelfstandige autodealer van Breda. De geschiedenis gaat terug naar 1883 toen Piet Otten een smederij opende aan de Havermarkt. Zoon Frans haakte in op de groeiende belangstelling voor mobiliteit en verkocht de eerste auto. Tot 1962 bleef het familiebedrijf gevestigd op de Havermarkt, waarna het naar de Beverweg verhuisde.

Voortbestaan

“In 1987 zijn we van Renault overgestapt op Fiat”, aldus Fons Otten die sinds 1993 aan het hoofd staat van het Bredase autobedrijf. De naam Otten mag dan als autobedrijf uit het Bredase straatbeeld zijn verdwenen, 'ik ben blij dat het voorbestaan van dit familiebedrijf is verzekerd'.

Tilburg

Alle veertig medewerkers van Otten zijn meegegaan in de overname. Ook Otten zelf is dienst van Van Mossel dat inmiddels is uitgegroeid tot een van de grootste autobedrijven van het land, met bijna negentig vestigingen en tweeduizend medewerkers. Voor Van Mossel is Breda het eerste dealerschap van de merken Fiat, Alfa Romeo en Jeep. "Volgende maand wordt voor deze merken ook nog een vestiging in Tilburg geopend. En er komen er nog meer. Die zullen onder mijn supervisie vallen", aldus Otten.

Verhuren