Auto vliegt uit de bocht in Strijbeek, bestuurder gewond

Wilde achtervol­ging op A16 en A17 eindigt in woonwijk Zevenber­gen: Rijsberge­naar gearres­teerd

7 maart ZEVENBERGEN - Na een wilde achtervolging is zaterdagochtend een man gearresteerd in de Zoetendaal in Zevenbergen. Op de A16 bij Zevenbergschen Hoek ging hij op de vlucht, omdat daar rond 08.45 uur een politiecontrole was. De auto van de man belandde in een tuin en de man vluchtte te voet verder. De politie kon hem aanhouden.