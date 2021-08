Auto vliegt uit de bocht in Breda, twee gewonden

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Een vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig haar verwondingen zijn. Nadat de wagen uit de bocht vloog, kwam het voertuig over een verkeersheuvel op het fietspad terecht en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een verkeerspaal. De schade aan de wagen is flink. De politie gaat onderzoek doen naar het ongeluk.