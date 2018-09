Auto vliegt uit de bocht in Breda, bestuurster naar het ziekenhuis

COLUMN No Hair Day

9:00 Als we in 2019 nou eens een geenharigendag in Breda houden? Zo'n No Hair Day wordt vast heel gezellig, want ik ken genoeg kale of kaalgeschoren mensen die graag een glas bier drinken. En als ze dat laatste maar genoeg doen, willen ze vast ook allemaal samen op de foto in het Valkenberg.