Auto vliegt uit de bocht en botst tegen boom in Breda

EenGame­Stad in De Drie Linden in Prinsen­beek, 'Zo vaak kom je niet een YouTuber tegen'

22 september PRINSENBEEK - Ze kunnen niet wachten om naar binnen te mogen in de grote zaall van De Drie Linden in Prinsenbeek zaterdagmiddag. En als de deur dan precies om drie uur open gaat, weten de tieners niet hoe snel ze achter één van de spelcomputers moeten gaan zitten. Hun YouTube-ster Marnick Vlemmix van de kanalen Marnickur en EenGameStad is in de zaal.