Auto vliegt uit de bocht en belandt tegen lantaarnpaal voor de Jumbo in Breda

Knaloranje keycord geeft pand Breda University kleur

25 augustus BREDA - De campus van Breda University of Applies Sciences (BUas) in Breda heeft deze zomer wat meer kleur gekregen. Het Bredase ontwerpduo Rob en Robin heeft het pand waar de opleiding Leisure & Events thuis is voorzien van een enorme muurschildering van een knaloranje keycord.