Auto vliegt uit de bocht en belandt in weiland in Rijsbergen

Staaltje omdenken in Teteringen: ‘Carnaval Totdenrin­gen gaat wél door’

Teteringen wordt volgende maand een aantal dagen omgetoverd tot Totdenringen. Al is de optocht dan afgeblazen en zijn er waarschijnlijk geen cafés met feestende gasten, er is wel degelijk sprake van carnaval in het dorp. ,,We roepen gewoon dat het wel doorgaat.’’

16:06