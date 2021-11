Auto vliegt over de kop bij ongeluk Alphen

GGD West-Bra­bant opent halsover­kop nieuwe testloca­tie, bij Amphia in Oosterhout

OOSTERHOUT/BREDA - Om de druk op de huidige teststraten in West-Brabant te verminderen, heeft GGD West-Brabant in allerijl een derde locatie geopend. Op het parkeerterrein van het Amphia Ziekenhuis in Oosterhout staan vanaf vandaag, woensdag 10 november, vijf testbussen.

