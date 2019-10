Auto vliegt in brand op A16 bij knooppunt Galder

Ontuchtver­dach­te: ‘Geen ontucht, ik masturbeer­de in washok’

16:53 BREDA/TILBURG - Zorgmedewerker Danny S. van Amarant ontkent dat hij seks had met een geestelijk beperkte cliënt die hij begeleidde. De Tilburger stelde donderdag bij de rechtbank in Breda dat zijn sperma alleen in haar onderbroek is gevonden, omdat hij zich had gemasturbeerd in het washok.