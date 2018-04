Auto vliegt in brand in Breda

Moskee in Breda gefinan­cierd vanuit Sau­di-Ara­bië

23 april BREDA - Zeker 30 islamitische organisaties in Nederland, waaronder de Stichting voor Islamitische Jongeren in Breda, hebben de afgelopen jaren financiering aangevraagd in conservatieve Golfstaten of hebben daadwerkelijk geld ontvangen uit deze landen. Het gaat om miljoenen euro's uit Koeweit en Saudi-Arabië. Dit blijkt uit informatie waar NRC en Nieuwsuur maandag over berichten.