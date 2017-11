Auto vliegt in brand in Breda

Hartje Breda: waar de Harleys stonden, wordt nu kunst gemaakt

5 november In april 2016 overleed Jan Kennis van O.I.T. Harley Davidson. Het bedrijf stopte er ook mee en een half jaar geleden namen kunstenaars intrek in het pand aan de Liniestraat in Breda. Galeriehouder Drift opent haar deuren wekelijks van donderdag tot en met zondag, een veertiental kunstenaars werken er dagelijks in hun ateliers. Dit weekend gaven zij de Xpolini – Linie op Drift, een soort open huis. Of, zoals ze het zelf noemen: een voorstelronde. ,,Of we dat jaarlijks doen weet ik nog niet. Misschien moeten we er wel binnen het jaar uit”, legt één der kunstenaars Niels Visser uit.