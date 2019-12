Auto vliegt door technisch mankement in brand bij benzinepomp in Breda

Ballon D'Or voor dummies Welke prijs kan Bredanaar Virgil van Dijk nu weer winnen?

16:26 Virgil van Dijk maakt kans op de Ballon d’Or. Maar hij had dit jaar toch al een prijs gewonnen bij UEFA? Of was het de FIFA? Voor wie de weg een beetje kwijt is tussen alle awards, hierbij een korte uitleg over wat er vanavond op het spel staat.