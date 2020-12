Auto vat vlam na botsing tegen boom in Zundert

Steeds vaker schoppen en slaan in stapcen­trum Breda: ‘De cijfers zijn erg zorgelijk’

17 december BREDA - Meer dan de helft van de jongeren in Breda heeft in de binnenstad wel eens te maken gehad met geweld. Het gaat dan vooral om schelden en schreeuwen, maar vaak ook om bijvoorbeeld schoppen en slaan. ,,Dit is een schrikbarend groot aantal.’’