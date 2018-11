Auto van vermiste man uit Breda aangetroffen in Waalre, politie sluit misdrijf niet uit

BREDA/WAALRE - De al ruim twee maanden vermiste Henk-Kris Heeren uit Breda was mogelijk enkele dagen na zijn verdwijning nog in Waalre. De politie houdt rekening met dat scenario na buurtonderzoek in de Hoogstraat in het Waalrese centrum.

Omwonenden geven aan dat de auto van de 32-jarige Bredanaar zeker twee weken lang in die straat heeft gestaan. Zijn donkergrijze Toyota Aygo werd daar op woensdag 3 oktober onbeheerd aangetroffen. Op woensdag 19 september is Henk-Kris Heeren vertrokken uit Breda. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.

Afwezig op verjaardag zoontje

Zijn familie deed een paar dagen later aangifte van de vermissing bij de politie. Die dag was Heeren namelijk niet op komen dagen bij het verjaardagsfeestje van zijn zoontje. Het is nog een raadsel wat er is gebeurd, geeft politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk aan. ,,Wij houden alle opties open. Zowel een misdrijf als een zelfverkozen verdwijning van de radar.” Wat wel vaststaat: kort na de verdwijning werd de auto van Heeren in Waalre geparkeerd.

Zowel in de Hoogstraat in Waalre als in Breda Noord werden woensdag opnames gemaakt voor Bureau Brabant. Maandag wordt in de uitzending aandacht gevraagd voor de vermissing van Heeren. ,,Wij nemen deze zaak heel serieus. Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.”