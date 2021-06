Auto valt op zijkant na botsing tegen andere auto in Breda, inzittende bevrijd door brandweer

Jarenlange strijd om uitbrei­ding manege Sintels houdt aan

13:02 RIJSBERGEN - Mocht de rijhal van manege Sintels aan de Rijsbergseweg in Breda nu wel of niet worden uitgebreid? Dat was dinsdag de inzet van de zoveelste rechtszaak tussen natuur- en milieuvereniging Markkant en de gemeente/manege-eigenaresse Elly Zuiderent.