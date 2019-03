Auto totaal uitgebrand aan de Ambachtenlaan in Breda

Met kunstgre­pen het onderwijs overeind houden en daarom staken op vrijdag

7:01 BREDA/ROOSENDAAL -De meeste basisscholen in West-Brabant zijn vrijdag dicht. De animo is groot voor de landelijke onderwijsstaking die dag in Den Haag. “Er moet nu echt iets gebeuren. We maken ons grote zorgen om de kwaliteit van het onderwijs.”