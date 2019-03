Auto slaat over de kop op A16 bij Breda, weg weer vrij

Man belandt met busje in het water in Breda, politie springt er achteraan voor verdrinken­de hond

12:41 BREDA - Twee politieagenten zijn woensdagnacht in Breda het water ingedoken om een hond te redden. Een automobilist was namelijk met zijn bestelbusje in het water terechtgekomen. In de kofferbak zaten twee honden in hondenkooien.