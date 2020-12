Auto slaat over de kop na botsing in Breda

kerst op afstand Kerstdiner in de tropen: via Skype toch samen met familie

25 december OUDENBOSCH/BREDA - Via een skypeverbinding samen aan het kerstdiner zitten of digitaal een zelfbedachte quiz spelen. Wanneer je als familie duizenden kilometers van elkaar verwijderd bent, kun je met wat creativiteit alsnog een beetje samen kerst vieren. Dat laten Angela Hombergen vanuit Curaçao en Eveline Brak vanuit Zuid-Afrika en hun families in West-Brabant zien. ,,Toch het gevoel dat je alsnog samen bent.”