Auto's scheren langs hulpverleners op A16 bij Breda: 8 bestuurders op de bon wegens negeren rood kruis

Stedelijk Museum Breda gaat in 2018 'echt gas geven'

19 december BREDA - Met een 'spectaculaire' expositie over wetenschappelijk beeld in de 21e eeuw en 'live' restauraties van collectiestukken, wil Stedelijk Museum Breda in 2018 flink uitpakken. "Vanaf maart gaan we echt gas geven," aldus directeur Dingeman Kuilman.