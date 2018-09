Auto's proberen file op A16 bij Breda te ontwijken door achteruit oprit weer op te gaan

Nieuwe Fotograaf des Vaderlands in de fout: 'Brabantse wethouder heeft stekel­haar', maar blijkt geen wethouder

16:09 Fotograaf Jan Dirk van der Burg (40) is tijdens BredaPhoto uitgeroepen tot de Fotograaf Des Vaderlands 2018-2019. Maar in zijn recente expositie komt hij tot de conclusie dat wethouders van middelgrote gemeenten 'kort opstaand stekelhaar dragen'. Er is alleen een probleem: in zijn expositie met wethouders staan foto's van Brabanders die helemaal geen wethouder zijn.