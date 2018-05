Auto's kunnen parkeergarage Amphia weer in en uit

VVD Breda: 'Boa's extra uitrusten met pepper­spray en wapenstok'

7:00 BREDA - De VVD-fractie in Breda wil onderzocht zien of de 32 gemeentelijke handhavers in de stad, de zogeheten buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), extra bewapend moeten worden. De partij denkt aan pepperspray of stroomstootwapen en wapenstok.