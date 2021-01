Auto's en containers in brand in Breda

Nul liquida­ties in West-Bra­bant, wel een tandarts­stoel, meer drugslabs en een server die de onderwe­reld laat sidderen

30 december Aan de Beukenlaan in Eindhoven wordt op 5 april 2019 de 54-jarige Frank Kerssens doodgeschoten, een bekende in de plaatselijke onderwereld. De onopgeloste moord was de laatste liquidatie die in Brabant slaagde.