Auto's botsen tegen elkaar op Bredaseweg

Koerden in Brabant: ‘Er vallen bommen op Koerdische steden, ik ben heel bezorgd om mijn familie’

18:21 ZEVENBERGEN/BREDA - Koerden in West-Brabant volgen de gebeurtenissen in Noord-Syrië op de voet. “De inval van Turkije is een ramp voor de Koerdische bevolking. Er vallen doden, gewonden, mensen zijn op de vlucht.”