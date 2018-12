Auto's botsen op kruising in Breda

Topdrukte bij voedsel­bank Breda: ‘Fantas­tisch om mensen zo door de feestmaand te helpen’

21 december BREDA - Topdrukte bij de voedselbank aan de Koele Mei in Breda. Altijd voor de kerstdagen. Deze vrijdag is de afgifte een strak geleide operatie. Vijftig mensen staan buiten geduldig in de rij, met plu, in de miezer. Maar het geduld wordt beloond. Zelden was het assortiment zo rijkelijk gevuld.