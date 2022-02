Auto rijdt water bij stadion in na wedstrijd NAC

Column Dance begon in 1983 in Breda met dank aan trancepio­nier Marien van Oers

Breda krijgt een dance-doorloopattractie in de Ginnekenstraat. Je mag natuurlijk altijd swingend door de winkelstraat lopen, maar dit is iets anders. Het wordt een interactief dancecentrum, met uitleg over alles wat er bij dance en dj's komt kijken.

4 februari