Auto rijdt voetganger (34) aan op zebrapad Breda: man zwaargewond, automobilist rijdt door

Hotelklant neergestoken met glaswerk in Breda: Belg vond hem te luidruchtig

10:49 BREDA - Een 38-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag enkele keren met glaswerk gestoken tijdens een vechtpartij in een hotel aan het Minervum in Breda. De verdachte, een 44-jarige Belg, vond dat het slachtoffer te veel lawaai maakte op de gang. Dat meldt de politie.