Auto rijdt tegen zijkant van stadsbus aan in Breda

Smeulende berg snoeiafval houdt brandweer in Ulicoten uren bezig

28 september ULICOTEN - In het buitengebied van Ulicoten smeult vrijdagavond een berg snoeiafval. Al sinds 19.00 uur in de avond is de brandweer bezig de boel koel te houden, maar tegen 23.00 uur was het risico op een echte brand nog niet geweken.