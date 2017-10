Auto rijdt in op verkeersregelaar: man gewond

BREDA - Een man uit Breda is woensdagmiddag met een auto ingereden op een verkeersregelaar. Hij reed daarna door. De verkeersregelaar raakte licht gewond. Een agent zag het gebeuren en zette de achtervolging in.

Even na twee uur was de verkeersregelaar bezig met zijn werk op de kruising van de Dr. Struyckenstraat en de Oranjeboomstraat. Een deel van die kruising was afgesloten. De verkeersregelaar hoorde dat er vanaf de andere kant een automobilist tegen de richting in was gereden en een stopteken van een collega had genegeerd.

Gas

De verkeersregelaar zag de auto staan bij een bedrijf in de straat. Korte tijd later kwam de auto aanrijden in de richting van de verkeersregelaar. Volgens de aangifte gaf hij de bestuurder een stopteken, maar in plaats van te stoppen gaf de bestuurder gas en reed recht op hem af.

Het slachtoffer kon nog net wegspringen en hij greep zich in zijn val vast aan de auto. Maar die moest hij loslaten door de snelheid, waarop hij hard op de grond viel. De automobilist reed vervolgens door. Een toevallig passerende agent in een politieauto zag het allemaal gebeuren en zette meteen de achtervolging in. Hij gaf de bestuurder een stopteken.

Rijbewijs

De man, een 58-jarige inwoner van Breda, is aangehouden voor poging tot doodslag. Zijn auto, voorzien van een handelaarskenteken, is in beslag genomen. In het bureau bleek vervolgens dat de rechter de invordering van het rijbewijs van de Bredanaar had bevolen. Ook bleken er nog 1.000 euro aan openstaande boetes op zijn naam te staan.