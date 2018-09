Auto rijdt door na aanrijding op A58 bij Gilze, politie zoekt doorrijder

Breda scoort met laser in strijd tegen ganzenover­last

16:50 BREDA - De inzet van lasers in de strijd tegen ganzenoverlast is een succes. De gemeente Breda gaat het komende jaar dan ook vaker een speciale ‘laserlamp’ inzetten. Nu is dat overigens niet meer nodig, omdat het merendeel van de ganzen het Bredase luchtruim intussen weer achter zich heeft gelaten.