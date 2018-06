Auto rijdt door na aanrijding met scooter in Breda

Trots bij Marokkanen in Breda overheerst na late nederlaag

15 juni BREDA - Ietwat teleurgesteld loopt het buurthuis van Saïd al leeg. 0-0 tegen Iran is niet de start waar de Marokkanen op gehoopt hadden. Verschrikt draait men zich nog eenmaal naar het scherm, er klinkt immers wat consternatie: Iran scoort diep in blessuretijd alsnog de 0-1, door een eigen doelpunt van Aziz Bouhaddouz. Een slecht begin van het WK en dat in een poule met Portugal en Spanje. ,,Het zij zo. Ik ben trots, we hebben goed gespeeld." Na enkele minuten is vrijwel iedereen weg. Naar huis, naar het Suikerfeest.