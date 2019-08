Auto ramt gevel van café in Rijen, bestuurder aangehouden

Video Viaduct in A27 veilig? Zo contro­leert Rijkswater­staat het

30 augustus HANK - ,,Hier kun je het goed horen.” Mark Zwaan, de programmamanager van Rijkswaterstaat, zit in het talud van het viaduct op zijn hurken. ,,Daar komt een vrachtwagen aan”, zegt Zwaan terwijl hij een vinger in de lucht steekt. Even later dendert het gevaarte over het bouwwerk heen. ,,Dit klinkt prima”, concludeert hij tevreden. ,,Hoe meer je hoort, hoe zorgwekkender het is.’’