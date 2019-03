Auto ramt gevel flatgebouw in Breda, twee gewonden

Weer speelfilm over crimineel Brabant in de maak

6:08 GILZE EN RIJEN - En weer komt er een film over criminaliteit in Brabant. Pupkin, producent van series en films als Smeris, Van God Los, Quality Time, Aanmodderfakker en Riphagen heeft samen met AVROTROS een speelfilm in voorbereiding met de werktitel Gilze-Rijen. Burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen: ,,Het gaat niet over mij.”