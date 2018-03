Auto raakt van de weg op A58 en belandt in sloot bij Ulvenhout

Hardstyle-dj Jay Reeve uit Breda onderweg naar de top

15:30 ZIEUWENT/BREDA - Julien Raasing (26) - artiestennaam Jay Reeve - uit Breda is hot. Zijn nieuwe single The Blackbird krijgt lovende kritieken. Het nummer werd op Spotify in twee weken 60.000 keer gestreamd en kwam binnen op nummer 1 in de Top 40 Downloads van Hardstyle.com. Inmiddels leeft de Bredanaar, geboren in Zieuwent, van de muziek. ,,Ik hoop gewoon door te knallen!’’