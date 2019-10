Auto raakt van de weg in Breda en belandt in bosjes

Bewapening boa's: ‘Laat Breda pilotge­meen­te zijn’

7:00 BREDA - Breda moet zich aanmelden voor een pilot met extra uitrusting voor de boa's. Die oproep doen VVD en PvdA in een brief aan burgemeester en wethouders. Er lijkt een oplossing in zicht voor extra verdedigingsmiddelen voor de boa's, zoals pepperspray en een wapenstok. ,,Een goede uitrusting die past bij het werk van de huidige boa is essentieel.”