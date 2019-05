Auto op zijn kop na botsing onder viaduct in Breda

KNVB wijst beroep SC Hoge Vucht af: Bredase club blijft geroyeerd, maar overweegt rechtszaak

18:04 BREDA - De Bredase voetbalvereniging SC Hoge Vucht is terecht geroyeerd als lid van de KNVB. Die conclusie trekt de commissie van beroep van de voetbalbond in een zaak die was aangespannen door Hoge Vucht.