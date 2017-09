Auto op zijn kop in kanaal in Breda

Zedenzaak Bavel slaat in als een bom: ‘Donderslag bij heldere hemel’

16:38 BAVEL/BREDA - Het onderzoek naar de Bavelse jongen (19) die onder meer verdacht wordt van verkrachting en ontucht vergt veel tijd. Het Openbaar Ministerie (OM) in Breda is bezig om de identiteit te achterhalen van zo’n 40 tot 45 meisjes van wie de verdachte veelal expliciete beelden had op zijn computer.