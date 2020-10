Auto ondersteboven langs de Rijsbergseweg in Breda bij ongeluk

Nieuwe coronatest­straat opent maandag 19 oktober in Raamsdonks­veer

2 oktober RAAMSDONKSVEER - Op het parkeerterrein van de Louwman Groep aan de Steurweg in Raamsdonksveer neemt de GGD West-Brabant op maandag 19 oktober een nieuwe coronateststraat in gebruik. Er kunnen elke dag, zeven dagen per week, zo’n duizend mensen geholpen worden.