Auto loopt forse schade op bij brand in Breda

Man (53) die nog 1772 dagen gevangenis­straf moet uitzitten aangehou­den in Breda

BREDA - Een 53-jarige man is woensdag tijdens een politiecontrole in Breda aangehouden. De man moet nog 1772 dagen gevangenisstraf uitzitten, meldde de politie donderdag. Hij is veroordeeld voor betrokkenheid bij de import en export van drugs via de Antwerpse haven.