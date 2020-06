Auto komt op kant terecht bij ongeluk in Bavel

BUT Filmfesti­val 2020 gaat hoe dan ook door: ‘We gaan voor het maximaal mogelijke’

14 juni BREDA - Hoe het programma er precies uit zal gaan zien, kan organisator Dorien Eggink nog niet zeggen. Maar één ding is zeker, de vijftiende aflevering van het BUT Filmfestival (BUTFF) in Breda gaat door. Van 2 tot en met 6 september, in De Nieuwe Veste en het Chassé Theater.