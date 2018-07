Auto knalt tegen boom in Achtmaal, bestuurder pas weer aangetroffen in ziekenhuis

Hondenhor­ror in Hank: 'Hier is een zieke geest aan het werk'

6:30 HANK – Hond Does (7) werd met vastgebonden poten en totaal verminkt teruggevonden in een waterzuiveringsbak. Hond Amstel (2) sneuvelde op de A27. Hondeneigenaren in Hank zijn doodongerust, nadat hun honden verdwenen en dood werden aangetroffen. ,,Hier zijn zieke mensen bezig.”