Auto in vlammen opgegaan in Breda

ANWB: A16 van Breda naar Rotterdam ergste weg qua files

6:46 BREDA - Het was in de eerste drie maanden van 2019 drukker op de weg dan in dezelfde periode een jaar eerder. De filezwaarte, de lengte van een file vermenigvuldigd met de duur, steeg met 7 procent, zo blijkt uit cijfers die ANWB dinsdag bekend heeft gemaakt. De A16 van Breda naar Rotterdam staat op de eerste plaats in de file top 10 van de ANWB.