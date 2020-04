Auto in vlammen op in Breda, ook busje en woning beschadigd

BREDA - Aan de Elzenbroek in Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in vlammen op gegaan. Dat gebeurde ter hoogte van de Peppelbroek. Ook een naastgelegen Mercedes-bus liep flinke schade op. Mogelijk is het vuur aangestoken.