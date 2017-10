Auto in de sloot bij knooppunt Zonzeel

UPDATE EN VIDEO Auto rijdt voetganger (34) aan op zebrapad Breda: man zwaargewond, automobilist rijdt door

10:16 BREDA - Een 34-jarige voetganger uit Breda is in de nacht van zaterdag op zondag aangereden op de Nieuwe Prinsenkade in Breda door een auto. De automobilist is doorgereden. Het slachtoffer raakte zwaargewond.